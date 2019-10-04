الرئيسية | محليات تثبيت بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلسات

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخميس، تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

المجلس حدد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بنفس القيمة المحددة في شهر تشرين الأول الحالي والبالغة 10 فلسات.

ووفقاً لبيان للمجلس، تم تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاك في القطاع المنزلي الذي لا يتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.

وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الثاني بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

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