الخشمان يعلق على قرار الحكومة باعفاء الشقق من الرسوم..القرار جيد ولكن هل لدى المواطن سيولة

وطنا اليوم-

اعفت الحكومة الشقق التي تبلغ مساحتها اقل150م من الرسوم والضرائب حتى نهاية العام بغض النظر عن عدد الشقق كما اعفى القرار المساحات التي تزيد عن 150م من 50% من الرسوم المقررة يأتي هذا القرار في اطار حزمة الاصلاحات التي اقرتها الحكومة مؤخرا.

الكابتن محمد الخشمان علق على قرار الحكومة بوصفه ايجابي وبنفس الوقت قدم تساؤلا عن امكانية توفير القروض والسيولة للمواطن ليتمكن من شراء شقة... وهذاما نشره على حسابه في الفيس بوك.

قرار جيد ونشكر الحكومه على هذه الخطوه ولكن السؤال هل يوجد كاش او تسهيل في الحصول على القروض البنكيه لغايات تملك العقارات التي تقل مساحتها عن 150 متر ..؟؟؟ يعني بالعربي في مصاري بايدين الناس او المظفين محدودي الدخل اللي بيشتروا مثل هذا النوع من العقارات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حلوا مشكلة السيوله اولا ليتم تنفيذ مثل هذه القرارات .. كذلك بس بحب اذكركم انه آخر السنه ضايللها شهرين يعني القرار صالح للتنفيذ خلال شهرين فقط ؟؟؟