الرئيسية | محليات الحكومة تقرر تخفيض سعر السولار والكاز والبنزين

وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس الموافق 31 تشرين أول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 تشرين ثاني القادم).

وتم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا نسبيا على أسعار بعض المشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول.

وانعكس هذا الانخفاض على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فانخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين ثاني بمقدار 5 فلسات ليصبح 765 فلس/لتر بدلاً من 770 فلس/لتر، فيما لم يطرأ تغيير على سعر البنزين أوكتان 95 وراوح عند 1005 فلس/لتر، في حين انخفض سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 10 فلسات ليصبح 595 فلس/لتر بدلا من 605 فلس/لتر.

وقررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر(7) دنانير للأسطوانة علماً بأن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 87ر7 دينار.

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت انخفض من 9ر62 دولار للبرميل لشهر أيلول الماضي الى 7ر59 دولار للبرميل في شهر تشرين أول.

وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتحديد اسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية وحسب معادلة التسعير التي بدأ العمل بتطبيقها بتاريخ الخامس من شهر شباط 2018 حسب قرار مجلس الوزراء.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر