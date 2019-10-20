الرئيسية | محليات إرادة ملكية بترفيع 3 محافظين - أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المذكورة أسماؤهم تالياً بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من 20/10/2019 :- - "محمد أديب" محمد الروابـدة - عبد الله عقله أبو دلبـوح - محمد خلف محمد الفايـــز فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة محمد عطا الله غاصب الحمدان المحافظ في ملاك وزارة الداخلية إلى التقاعد بناءً على طلبه اعتبارا من تاريخ 24/10/2019.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إنهاء خدمة عبد الله عقلة أبو دلبوح المحافظ في ملاك وزارة الداخلية اعتبارا من تاريخ 24/10/2019.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر