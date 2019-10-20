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إرادة ملكية بترفيع 3 محافظين - أسماء
وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تعيين المذكورة أسماؤهم تالياً بوظيفة محافظ في ملاك وزارة الداخلية بأدنى مربوط المجموعة الثانية من الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من 20/10/2019 :-
- "محمد أديب" محمد الروابـدة
- عبد الله عقله أبو دلبـوح
- محمد خلف محمد الفايـــز
فيما قرر مجلس الوزراء الموافقة على إحالة محمد عطا الله غاصب الحمدان المحافظ في ملاك وزارة الداخلية إلى التقاعد بناءً على طلبه اعتبارا من تاريخ 24/10/2019.
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