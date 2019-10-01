الرئيسية | محليات الطالب بني مصطفى من ماليزيا للمدينة الطبية

وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل فجر اليوم الخميس، الطالب أحمد حيدر بني مصطفى من ماليزيا إلى مدينة الحسين الطبية، بعد تعرضه لحادث سير دخل على أثره في غيبوبة نتيجة نزيف دماغي وكسر في قاعدة الجمجمة، إضافة إلى تعرضه لكسور مختلفة في الأطراف العلوية والسفلية وعظمة الترقوة والكتف، وكدمات على الرئة.

وكانت عائلة الشاب أحمد بني مصطفى ناشدت، عبر وسائل الإعلام، جلالة الملك بنقل ابنها المصاب للعلاج في الأردن، لتأتي التوجيهات الملكية بإخلائه إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه ومتابعة حالته الصحية على نفقة الحكومة الأردنية.

وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي، إن الخدمات الطبية الملكية تسخّر كل إمكاناتها لتنفيذ رؤى جلالة الملك بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، مؤكداً تقديم أفضل رعاية طبية للمصاب أحمد بني مصطفى.

وثمن أهل المصاب التوجيه الملكي بنقل ابنهم إلى مدينة الحسين الطبية وسرعة الاستجابة لمناشدتهم.

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