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الطالب بني مصطفى من ماليزيا للمدينة الطبية
وطنا اليوم-عمان:بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصل فجر اليوم الخميس، الطالب أحمد حيدر بني مصطفى من ماليزيا إلى مدينة الحسين الطبية، بعد تعرضه لحادث سير دخل على أثره في غيبوبة نتيجة نزيف دماغي وكسر في قاعدة الجمجمة، إضافة إلى تعرضه لكسور مختلفة في الأطراف العلوية والسفلية وعظمة الترقوة والكتف، وكدمات على الرئة.
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