حماد يتوعد مثيري الشغب: سيتم التعامل بمنتهى الحزم

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الداخلية سلامة حماد انه سيتم التعامل مع ظاهرة شغب الملاعب بمنتهى الحزم ووفق احكام القانون وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالحركة الرياضية وبما يضمن الحد من التجاوزات التي تشهدها بعض المباريات وعكس الصورة الحقيقية للرياضة الاردنية.

جاء ذلك لدى ترؤس وزير الداخلية اليوم الخميس في مبنى الوزارة اجتماعا لمناقشة ظاهرة شغب الملاعب من حيث الاسباب والنتائج والحلول بحضور مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور ونائب سمو رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الاردني لكرة القدم مصطفى الطباع ومدير مدينة الحسين للشباب عاطف الرويضان وامين عام الاتحاد الاردني لكرة القدم سيزار سوبر وعدد من قادة امن الاقاليم والاجهزة الامنية والمسؤولين والمعنيين.

وقال وزير الداخلية في بداية الاجتماع ان مسؤولية شغب الملاعب هي مسؤولية جماعية يشارك في تحملها الاندية الرياضية والاتحاد الرياضي واللاعبين والاداريين والجمهور ووزارتي الشباب والداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها مؤكدا اننا نسعى جميعا الى دعم الاتحاد الاردني لكرة القدم وتذليل العقبات التي تواجه الانشطة الرياضية.

واوضح حماد ان استراتيجية وزارة الداخلية والاجهزة الامنية التابعة لها في التعامل مع شغب الملاعب واضحة وتستند الى احكام القانون والوقوف على مسافة واحدة من جميع الاندية الرياضية منوها الى انه سيتم القبض على كل من يطلق الهتافات المسيئة او يقوم بتكسير المدرجات والعبث بمحتوياتها او من يقوم بالاعتداء على المرافق العامة وممارسة اعمال الشغب في الشوارع والطرق بعد انتهاء المباريات.

وتابع الوزير انه سيتم تحويل مفتعلي الشغب الى الجهات القضائية المختصة وبعد ذلك سيتم تحويلهم الى الحكام الاداريين وصولا الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها مبينا ان وزارة الداخلية معنية بالدرجة الاولى بالحفاظ على الامن والنظام وعكس الصورة الحضارية للرياضة الاردنية داخليا وخارجيا.

من جهته قال اللواء الحواتمة انه تم عقد الكثير من اللقاءات لمناقشة شغب الملاعب وقد استطعنا حل العديد من المشاكل التي كانت تواجهنا ولكن لا يزال امامنا بعض الامور التي يتوجب حلها مثل العنف اللفظي من قبل الجماهير والهتافات المسيئة واستخدام الالعاب النارية.

واعتبر الحواتمة ان جميع الجهات المسؤولة عن اقامة المباريات والنشاطات الرياضية والاشراف عليها تتشارك بالمسؤولية حيث تتحمل الجهات الرياضية مسؤولية التوعية والتثقيف بمخاطر الشغب واثره السلبي على مجمل الحركة الرياضية واتخاذ اجراءات ادارية اخرى داخل الاندية الرياضية للحد من هذا الظاهرة في حين تتحمل الجهات الامنية مسؤولية الحفاظ على الامن والنظام اثناء اقامة المباريات وحتى خروج الجماهير من المدرجات.

واشار مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة الى تزايد حدة هذه الظاهرة من خلال الهتافات المسيئة التي تطلق خلال المباريات وبعض الممارسات السلبية المتمثلة بالتكسير والتخريب والتي تعتبر اساءة للجميع وتمس مصلحة الوطن والمواطن وسنتعامل بالتعاون مع قوات الدرك بمنتهى الحزم والمسؤولية مع المخالفين.

كما قال امين عام الاتحاد ان دور الاتحاد يتمثل بحماية اللعبة وتنظيم النشاطات والمباريات الرياضية ومخاطبة الاندية للقيام بدورها في توعية الجماهير فيما قال مدير مدينة الحسين ان سمو الامير علي رئيس الاتحاد الاردني لكرة القدم اوعز بتشكيل لجنة بخصوص شغب الملاعب مؤكدا دعم سموه لجميع الاجراءات الرامية الى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها .

واشار المشاركون بالاجتماع الى ان هذه الظاهرة موجودة في جميع دول العالم ولكننا في الاردن نحتاج الى بذل جهد جماعي وعمل جاد للقضاء عليها من خلال وضع مصفوفة اجراءات لمعالجة عنف الملاعب ومنع اي تجاوزات.

ودار خلال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة من خلال اتخاذ اجراءات ادارية وقانونية تشارك بها ادارات الاندية والاجهزة المعنية واعادة دراسة بعض القوانين التي تحكم اللعبة ومنع دخول المشاغبين الى الملاعب واحالة من يثير الشغب الى الجهات القضائية وبعد ذلك الى الحكام الاداريين.