هل ترتفع أسعار الخبز في الأردن عام 2020؟

وطنا اليوم-عمان:من المنتظر أن تعيد الحكومة تسعير مادة الطحين المباعة للمخابز بداية العام الجديد ضمن اتفاق سابق، بحسب نقيب أصحاب المخابز عبدالإله الحموي.

وقال الحموي إن النقابة ملتزمة باتفاقها مع الحكومة قبل عامين بالحفاظ على سعر المادة الذي وضعته الأخيرة على أن ينتهي العمل به في اليوم الأخير من شهر كانون أول المقبل.

وفيما استبعد الحموي أن تتأثر أسعار الخبز المباع للمواطنين، أوضح أن رفع الدعم عن الخبز انعكس بشكل سلبي على المخابز خصوصا انها اضطرت لتخفيض الانتاج ما أدى إلى انخفاض الأرباح.

وحّذر من اتجاه عدد كبير من المخابز نحو الاغلاق بسبب هذه التحديات التي تؤثر على قطاع يؤمن أهم سلعة، فضلا عن كونه مصدر رزق لعائلات كثيرة.

وبعد قرار رفع الدعم الذي طبق بداية عام 2017، أصبح سعر الخبز المشروح وخبز الطابون والمنقوش 35 قرشا للكيلو غرام و32 قرشا للكماج الكبير و40 قرشا للكماج الصغير، مقابل تقديم دعم مباشر للمواطنين.

وكانت الحكومة بررت قرار رفع الدعم بأن 67% من المنتج يذهب لغير الأردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت عن تخصيص 200 مليون دينار تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي/إيصال الدعم لمستحقيه، بدلا من دعم الخبز ورفع ضريبة المبيعات على السلع الغذائية المصنعة لضمان استمرارأسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة.