وسائل اعلام عبرية تستفز الاردنيين : سيفرج عن المتسلل قريباَ

وطنا اليوم-عمان:حاولت وسائل اعلام اسرائيلية ممارسة الاستفزاز والتحدي للأردنيين مدعية انه سيتم اطلاق سراح الاسرائيلي الذي تسلل الى الأردن خلال أيام ودون أي مقابل.

وقالت صحيفة" تايمز اوف اسرائيل" أن الأردن لم تقدم أي إشارة إلى أن احتجاز مواطن إسرائيلي عبر الحدود بشكل غير قانوني مرتبط بأي شكل من الأشكال بمسألة الأردنيين الإثنين المحتجزين لدى إسرائيل، على عكس تأكيد مسؤول كبير في عمان.

وادعت الصحيفة ان اعتقال عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي جاء بموجب أوامر اعتقال إداري، التي تسمح لإسرائيل باحتجاز المشتبه بهم لعدة أشهر دون توجيه تهم رسمية.

وتقول إن الإجراء يستخدم عندما يكون تفصيل الاتهامات علانية قد يعرض أمن البلاد للخطر ويكشف مصادر استخباراتية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الرجل الإسرائيلي الذي عبر الحدود في الشمال إلى الأردن كان يحاول التهرب من السلطات الإسرائيلية لأنه مطلوب لجرائم متعلقة بالمخدرات.

وأضافوا أن مثل هذه القضايا الجنائية لم تكن نادرة، وعادة ما يتم التعامل معها في غضون أيام خلال القنوات الدبلوماسية والأمنية.

وادعت الصحيفة ان جهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقل اللبدي للاشتباه بتورطها في انتهاكات أمنية خطيرة”، دون الخوض في تفاصيل.