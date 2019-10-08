الرئيسية | محليات ضبط 150 عاملا وافدا مخالفا في الأردن

وطنا اليوم-عمان:ضبطت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة، 150 عاملا وافدا مخالفا لأحكام قانون العمل.

وقال مدير التفتيش في الوزارة المهندس عدنان الربابعة في بيان له ان حملات التفتيش في عدد من المحافظات تأتي إستمرارا لعملية تنظيم وضبط سوق العمل الأردني والتأكد من التزام أصحاب العمل والعمال بالقانون.

ولفت الى ان التفتيش ليلة امس جاء مكملا للحملات الليلية السابقة على عدد من القطاعات ومنها المقاهي والمطاعم والمولات للتأكد من مدى إلتزامها بقانون العمل الأردني خاصة فيما يتعلق بتشغيل العمال الوافدين في المهن المغلقة.

واوضح الربابعة انه تم تحرير 30 ضبط (مخالفة) بحق اصحاب العمل ممن يقومون بتشغيل عمالة وافدة بمهن يقبل عليها الأردنيين ولا يحملون تصاريح عمل، قيمة كل منها 1000 دينار وتوجيه انذارات بالاغلاق، حيث تبين انها تعمل على تشغيل عمال من الجنسية السورية دون حصولهم على تصريح عمل.

وأكد الربابعة التزام الوزارة في تطبيق القوانين والتعليمات المرعية وفقا للأصول والقيام بالواجبات المطلوبة منها ضمن أعلى المعايير ، مطالبا في الان ذاته ضرورة التزام اصحاب العمل بالقانون وعدم تشغيل عمال وافدين غير حاصلين على تصاريح عمل او مخالفين لشروط التصريح.

وأضاف الربابعة ان الحملات المشتركة مستمرة بين الحين والأخر لمختلف القطاعات ،مشيرا الى انه تم توجيه الانذارات والمخالفات لاصحاب العمل وسيصار الى تسفير العمالة الوافدة المخالفة.

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