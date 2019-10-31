الرئيسية | محليات اصحاب محطات المحروقات تهدد بالتوقف عن شراء اسطوانات الغاز

وطنا اليوم-عمان:قررت نقابة اصحاب محطات المحروقات التوقف عن شراء اسطوانات الغاز من محطات البيع التابعة لشركة مصفاة البترول الاردنية وذلك من تاريخ 23/11/2019، وذلك على خلفية إعطاء ترخيص تعبئة اسطوانات غاز بلاستيكية لبعض الشركات الكبرى، لحين الاستجابة للمطالب العادلة للنقابة والمتمثلة بالعدول عن الترخيص لهذه الشركات.

وقال نقيب أصحاب المحروقات نهار السعيدات في مذكرة موجهة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن دخول هذه الشركات الى القطاع من خلال منحها التراخيص سيؤدي الى استحواذها وتغولها على القطاع بطريقة او بأخرى، مما سينتج عنه تدمير الاف الاسر التي تعمل بالمجال وتحويلها الى صندوق المعونة الوطنية بشكل سيزيد اعداد العاطلين عن العمل.

وأضاف السعيدات ان دخول مثل هذه الاسطوانات البلاستيكية الى سوق الغاز سيؤدي الى إهدار مئات الملايين من الدنانير، من خلال اتلاف حوالي عشرة ملايين اسطوانة غاز معدنية بأعلى المواصفات العالمية المتداولة في السوق ويمتلكها مواطنون وأصحاب مستودعات ووكالات غاز تقدر قيمتها تقدر بثلاثة ملايين دينار، مما يفاقم الازمة الاقتصادية التي يشهدها الوطن حاليا.

وأشار إلى أن ترخيص تلك المحطات سيؤثر على المحطات القائمة التي صرفت على انشائها ملايين الدنانير، مضيفا ان تلك القائمة تغطي حاجة السوق في الوقت الحالي.

وطالب السعيدات الجهات الحكومية المعنية ضرورة منع حدوث ذلك الأمر ومحاسبة كل مسؤول يساهم في منح التراخيص التي لا تفيد سوى اصحاب رؤوس الاموال المتنفذين.

وشدد على أن النقابة ومحطات المحروقات القائمة حاليا لن تقف مكتوفة الايدي وستدافع عن مصالحها وقوتها وقوت أبنائنا بكل ما اوتيت من قوة وحزم واصرار.

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