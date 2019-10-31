الرئيسية | محليات توثيق الرضاعة الطبيعية بالمحاكم الشرعية والأحوال المدنية

وطنا اليوم-عمان:أدخلت وزارة التنمية الاجتماعية بندا جديدا على تعليمات الاحتضان المعمول بها، يستوجب توفر «الحرمة الشرعية» للاطفال المحتضنين من قبل الاسر الراغبة بالحضانة عن طريق وزارة التنمية الاجتماعية.

وقال مدير مديرية الاسرة والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور إن الوزارة عملت على ادخال بند جديد لتعليمات الاحتضان يشترط توفر الحرمة الشرعية للاطفال المحتضنين من قبل الاسر التي ليس لها اطفال من خلال توثيق هذا الامر بالمحاكم الشرعية ودائرة الاحوال المدنية ليسجل على شهادة الميلاد للطفل بانه ابنه بالرضاعة.

واضاف الجبور ان هذا البند يضمن توفر الحرمة الشرعية بين الامهات والاباء المحتضنين والاطفال بحيث تقوم الام المحتضنة بارضاع الطفل المحتضن» الذكر «من خلال اتباع وسائل طبية تعمل على توفير الرضاعة الطبيعية من قبل الام او من خلال ارضاع الطفل من احدى اقارب الام ليصبح طفلها بالرضاعة.

واشار الى انه فيما يتعلق بالطفلة المحتضنة فانه يوجب ارضاعها من قبل احدى قريبات الاب لتوفير الحرمة الشرعية بينها وبين الاب المحتضن وذلك لضمان اكتمال تعليمات الاحتضان التي لم تكن سابقا تتضمن هذا البند الجديد.

واكد الجبور ان توفر الحرمة الشرعية يضمن عدم وقوع اية مشاكل اسرية مستقبلاً قد يواجهها الطفل المحتضن مع اسرته خاصة بعد وصوله مرحلة البلوغ سواء كان ذكرا ام انثى بحيث اصبح توثيق هذا البند من خلال المحاكم الشرعية ودائرة الاحوال المدنية ضمانا لتجنب اي عثرات قد تظهر بالاسرة المحتضنة والعلاقات الاسرية بين الاطفال المحتضنين وابائهم وامهاتهم.

وذكر الجبور ان العديد من الاسر المحتضنة سابقا كانت تحرص على ارضاع الطفل المحتضن من قبل الاقارب عند احتضانه لتوفير الحرمة الشرعية الا ان الوزارة وبالتعاون مع المحاكم الشرعية ودائرة الاحوال المدنية قد اوجبت توفرها قبل منح حق الاحتضان.

ويذكر ان الاحتضان يوفر فرصة للاطفال «مجهولي الاباء والامهات» وللأسر التي ليس لها اطفال بخوض تجربة الامومة ويجنب هؤلاء الاطفال البقاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال تعليمات تتعلق بعمر الوالدين ووضعهم الاقتصادي والصحي والاجتماعي وضمان توفر البيئة المناسبة للطفل ومتابعته من قبل وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تجيز الوزارة باحتضان اكثر من طفل تبعا لقوائم الانتظار واحقية الاسر بالاحتضان.

وتحضن الوزارة سنويا ما يقارب 25 طفلاً تبعا لعدد الاطفال بالمؤسسات وتوفر تعليمات الاحتضان للاسر الراغبة به.

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