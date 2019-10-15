الرئيسية | محليات اجواء خريفية وفرصة لسقوط امطار غداَ

وطنا اليوم-عمان:تكون الأجواء اليوم خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية يطرأ غدا انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة في اغلب المناطق ومعتدلة في الاغوار والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تغطي سماء المملكة تدريجيا كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء يوم السبت خريفية لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم من 25 الى 14 درجة مئوية، وفي المناطق الشمالية من 25 الى 15، وفي المناطق الجنوبية من 22 الى 12، وفي خليج العقبة من 32 الى 20 درجة مئوية.

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