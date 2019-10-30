 وطنا نيوز -مكافحة التهريب تضبط مصنع تبغ متهم مالكه بتهريب المعسل ووساطات للافراج عنه
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مكافحة التهريب تضبط مصنع تبغ متهم مالكه بتهريب المعسل ووساطات للافراج عنه
التاريخ : 30-10-2019 10:56:10 المشاهدات: 2384

وطنا اليوم- قالت مصادر خاصة لوطنا اليوم ان رجال مكافحة التهريب ضبطوا مصنع متهم اصحاب بتهريب المعسل وقد تم  التحفظ على مالكه لاجراء تحقيق موسع حول نشاطه واغلاق المصنع، وأضافت المصادر ان شخصية ذت باع طويل يلقي بكل ثقلة للافراج عن المحتجز.

ومن الجدير بالذكر ان الجهات الرسمية تبذل جهود كبيرة للحد من تهريب الدخان والمعسل خصوصا مع توسع نشاط المهربين في الفترة الاخيرة مما الحق الاذى بايرادات الدولة.


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