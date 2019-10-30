مكافحة التهريب تضبط مصنع تبغ متهم مالكه بتهريب المعسل ووساطات للافراج عنه

وطنا اليوم- قالت مصادر خاصة لوطنا اليوم ان رجال مكافحة التهريب ضبطوا مصنع متهم اصحاب بتهريب المعسل وقد تم التحفظ على مالكه لاجراء تحقيق موسع حول نشاطه واغلاق المصنع، وأضافت المصادر ان شخصية ذت باع طويل يلقي بكل ثقلة للافراج عن المحتجز.

ومن الجدير بالذكر ان الجهات الرسمية تبذل جهود كبيرة للحد من تهريب الدخان والمعسل خصوصا مع توسع نشاط المهربين في الفترة الاخيرة مما الحق الاذى بايرادات الدولة.