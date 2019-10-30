الرئيسية | محليات المومني: ما يحدث انتهاك صارخ للسيادة الأردنية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال السابق محمد المومني، الأربعاء، إن الدول وجدت لتحافظ على أمن أبناءها واستقلالها، وعندما يحدث ما حدث لأبناء الأردن (هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي) بالطريقة الهمجية وغير القانونية التي مورست عليهم، من الطبيعي أن تغضب الدولة الأردنية وتأخذ إجراءات ومن الجيد أن تكون بتدرج.

وأضاف المومني خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن استدعاء السفير الأردني من تل أبيب قد يتبع بسحب للسفير وقد يتبع بإجراءات أخرى، وفيما يخص السفير الإسرائيلي في عمّان وقد يطلب منه المغادرة أو يطرد، وهذا فقط على المستوى الدبلوماسي وهناك أوراق أخرى بيد الدولة الأردنية".

وأكد أن ما يحدث انتهاك صارخ للسيادة الأردنية وتعدي كبير ومسمار في نعش العلاقة الأردنية الإسرائيلية.

وأوضح أنه "عندما تتحدث دولة عن علاقتها واتفاقية سلام مع دولة أخرى، فما فائدة اتفاقية السلام اذا كان الحد الأدنى من الاحترام والالتزام القانوني بمعاملة مواطنينا لا يتم الالتزام به".

وقال المومني، نحن نتحدث عن اعتقال إداري أي فعلياً لم تقدم تهمة ولو كان هناك تهمة لتم إحالتها إلى التحقيق وأخذ الاجراءات القانونية، وهناك حالة من التجاوز على القانون، وهناك استهتار بالعلاقة مع الأردن.

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