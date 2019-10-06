الرئيسية | محليات نائب السفير : هبة لا زالت قادرة على التواصل مع الآخرين

وطنا اليوم-عمان:زار نائب السفير الأردني لدى الاحتلال، الأربعاء، الأسيرة الأردنية في سجون الاحتلال هبة اللبدي.

وقال نائب السفير الأردني بعد خروجه من الزيارة: ان الأسيرة اللبدي لا زالت قادرة على التواصل والحديث مع الآخرين، دون ان يتحدث عن التفاصيل.

وكان السفير الأردني في تل أبيب قد وصل عمان الأربعاء، بعد أن استدعته الوزارة للتشاور احتجاجا على استمرار الاحتلال اعتقالها اللاقانوني واللاإنساني للمواطنين الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي ومماطلة الاحتلال في الاستجابة لمطالبة الأردن الإفراج الفوري عنهما خلال شهور من المفاوضات.

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي حذّر الاحتلال أمس من استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين وشدد على أن استمرار اعتقال المواطنين الأردنيين اللاقانوني وتعريض حياتهما للخطر بعد تدهور حالتهما الصحية أمر مدان ترفضه المملكة التي تقدم مصالح مواطنيها وسلامتهم على كل اعتبار.

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