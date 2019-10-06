الرئيسية | محليات احصائيات: 90% من سكان الأردن حضر

وطنا اليوم-عمان:كشف الكتاب الإحصائي السنوي الأردني 2018 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، عن أن نسبة السكان الحضر في الأردن من مجموع السكان بلغت 90.3%.

ويشير خبراء الى ان أكثر من نصف سكان العالم يعيش الآن في المدن، بحسب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050، ويعتبر التوسع العمراني واحدا من أكثر اتجاهات العالم تحولا.

من جهته، قال وزير البيئة الاسبق المهندس خالد الايراني في اليوم العالمي للمدن، إن تمركز الكثافة السكانية في المدن ، ينتج عنها تحديات تتعلق بالنمو العمراني والضغط على البنى التحتية ووسائل النقل والصحة والتعليم والبيئة والخدمات الأساسية والكثافة في استخدام المصادر المختلفة.

وأضاف الايراني أن هذه التحديات وما ينتج عنها من استهلاك تسبب تلوثاً متزايداً ، داعياً إلى أهمية إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة وإعداد خطط وطنية من شأنها تثبيت السكان في المناطق الريفية والزراعية ، والعمل على إعداد مشاريع إنتاجية صديقة للبيئة . ويهدف اليوم العالمي للمدن في العام الحالي إلى البحث عن الفرص المتاحة لتوليد الطاقة المتجددة في المدن، وإبراز التقنيات الجديدة التي بمقدورها القيام بإنشاء مدن أكثر شمولية، وزيادة الوعي بكيفية استخدام الابتكارات الرقمية لتقديم الخدمات الحضرية لتحسين نوعية الحياة وتحسين البيئة الحضرية.

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