الرئيسية | محليات والد الأسيرة هبة : ابنتي على وشك الموت في أي لحظة

وطنا اليوم-عمان:طالب والد الأسيرة في معتقلات الاحتلال هبة اللبدي الى انقاذ حياة ابنته التي وصفه بأنها باتت على المحك.

جاء ذلك في مقابلة اجريت معه صباح اليوم والتي قال من خلالها أن المطلب اليوم انتقل من سرعة الافراج عن هبة الى سرعة انقاذ حياتها فورا.

وقال أن ما يحدث مع ابنته اعدام وليس سجن، مشيرا الى انه وباقي عائلة هبة ومنذ يوم أمس في حالة ترقب لمصير حياتها.

الى ذلك عاد محامي اللبدي خالد المحاجنة الى التحذير من خطورة تدهور وضع اللبدي الصحي، وفق معلومات حصل عليها قبل وصوله الاردن مساء يوم امس وبعد زيارة اجراها مع هبة تبين خلالها ان هناك تدهورا ملحوظا على صحتها من جراء اضرابها المفتوح عن الطعام والذي دخل يومه السابع والثلاثين.

وافاد المحاجنة ان مصلحة السجون الاسرائيلية ارغمت المستشفى الذي تواجدت فيه اللبدي بسبب تدهور صحتها الى تسريحها الى سجن الجلمة وبين انها تمارس ابشع انواع التنكيل بحق هبة من بينها تقييدها وهي على السرير وتواجد حراس على مدار الوقت في زنزانتها اضافة الى مبيت احد الحراس الذكور بجانب سريرها فضلا عن منعها من الدخول الى المرحاض.

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