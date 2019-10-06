الرئيسية | محليات وزيرة الهجرة المصرية تعلق على انهيار البيادر

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، الاربعاء، إن متابعتها لحادث انهيار البيادر مستمرة منذ وقوعه وحتى الآن، وذلك للوقوف على أبعاده، بحسب وسائل اعلام مصرية.

وأضافت الوزيرة مكرم، أنه خلال تواصلها مع السفارة المصرية بالأردن لبحث عقود العاملين وما إذا كان قد تم التأمين عليهم مسبقا، فقد تبين أنهم من العمالة البسيطة غير المؤمّن عليها.

ونوهت إلى أن وزارة الهجرة المصرية تواصلت على الفور مع مؤسسة “مصر الخير”، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمؤسسة لدعم الحالات الإنسانية، للبدء في بحث احتياجات الأسر الثلاث والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت بخالص التعازي لأسر المتوفين الثلاثة، “أحمد محمد أحمد محمد مغازي” من دسوق كفر الشيخ، “عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن رضوان” من شربين الدقهلية، “محمد سعيد عبده محمد علي” من الإبراهيمية الشرقية، معربة عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث لعمال مصريين، مؤكدة أن وزارة الهجرة ستعمل جاهدة على مساندة الأسر وبحث احتياجاتهم العاجلة مع الجهات المعنية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني.

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