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البطاينة يلتقي نقيب التوظيف
وطنا اليوم-ضمن فلسفة ومنهجية وزارة العمل في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الحد من البطالة التقى وزير العمل نضال البطاينة في مكتبه نقيب اصحاب شركات التوظيف الاردنية اطراد المجالي بحضور امين عام الوزارة وعدد من مدراء الدوائر فيها.
وبين البطاينة ان هذا اللقاء يأتي تأكيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ايلاء القطاع الخاص فرصة للمساهمة في انجاح المبادرات الوطنية ، حيث استمع البطاينة الى ايجاز من نقيب التوظيف لكيفية الاستفادة من شركات التوظيف الاردنية كبيوت خبرة في انجاح الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وبرامج الوزارة الوطنية، حيث بين المجالي ان شركات التوظيف تضع كافة خبراتها وامكانياتها تحت امرة الوزارة لتحقيق اهدافها في تشغيل الاردنيين وتوظيفهم، موضحا ان هناك بعض الامور التي تستدعي من الوزارة الاهتمام بها لتكون شركات التوظيف دوما على اهبة الاستعداد للمساهمة والمساعدة في اي جهد وطني بهذا المجال.
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