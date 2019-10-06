الرئيسية | محليات غنيمات: لم نبع المطار والميناء والبوتاس

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الأربعاء،إن الحكومة لم تبيع المطار والفوسفات والميناء.

وأضافت خلال محاضرة لها في جامعة آل البيت في محافظة المفرق: إن "الحزمة الأخيرة من القرارات الاقتصادية التي أعلنت عنه الحكومة ركزت على التشغيل وإحلال العماله الأردنية محل الوافده وأعطت حوافز للمستثمرين المشغلين لأردنيين وأيضا حوافز لمشغلين الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة"، وفق ما نقلته قناة المملكة.

وفي حديثها عن ملف محاربة الفساد قالت إن الحكومة أعدت 4 تشريعات لمحاربة الفساد من خلال قانون إشهار الذمه المالية وقانون ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد.

وأكدت أن "القضاء هو الفيصل بالمشتبه بفسادهم ".

وقالت إن الحكومة راجعت تقرير ديوان المحاسبة واستعادت 33 مليون دينار، وقامت بتحويل قضايا إلى القضاء ومكافحة الفساد.

وقالت الوزيرة إنه "قبل أيام تم تداول فيديو يتضمن بيع مقدرات البلد ..المطار لم يباع جاء مستثمر دفع 400 مليون وسيعمل على تطويره ويعيده للأردن بعد 25 سنة".

وأضافت أن الميناء لم يتم بيعه، مشيرة إلى أن الحكومه تملك 16 رصيفا بنسبة ١٠٠%، وأكدت أن ميناء الحاويات تم استثماره.

"وأضافن: البوتاس لم تكن أردنيه خالصه منذ البداية... الضمان مساهم بنسبة 37% بها ويعود للخزينه عائد منها".

وأضافت أنه جرى بيع جزء من الفوسفات وللحكومة نسبه فيها.

وأشارت إلى أن نسبة الفقر في الأردن ١٥.٣% وارتفعت خلال الـ 10 سنوات الماضيه.

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