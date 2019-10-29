الناشطة الحشوش تقدم اعتذارها لرئيس مجلس إدارة البوتاس

وطنا اليوم- قدمت الناشطه نبيلة الحشوش اعتذارها لرئيس مجلس ادارةالبوتاس معالي السيد جمال الصرايرة اليوم عن كل الكلمات والالفاظ الخارجة عن النقد البناء كانت قد تلفظت بها في بث عبر حسابها على الفيسبوك، وبنفس الروح رد عليها الصرايرة قائلا اننا بدولة قانون مساحة النقد البناء فيها متاحة مقبولة بعيدا عن اغتيال الشخصية...وهذا ما نشرته عبر حسابها على الفيسبوك..

اليوم تشرفت بلقاء رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية معالي السيد جمال الصرايره بخصوص تصريحاتي الأخيرة ولعله قد خانتني الكلمات وتطرقت لما هو خارج موضوع النقد البناء والحق بالتعبير عن الرأي بصدور بعض المصطلحات التي تعتبر إساءه شخصية وانا اعتذر عن ذلك بكل ما املك من كرامه أردنية والاعتذار من شيم الكبار كما أتقدم بالاعتذار من دولة رئيس الوزراء عن بعض المصطلحات التي صدرت مني وكما اعتذر من سعادة النائب رجا الصرايره و كما قال لي معالي جمال الصرايره اليوم نحن دولة قانون ونعيش بدولة قانون اتاحت للمواطن الحق الكامل بالتعبير عن رأيه ضمن حدود القانون.