الرئيسية | محليات تعليق اعتصام العاملين في البلديات إثر تلبية مطالبهم

وطنا اليوم-عمان:علق اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات - تحت التأسيس - اعتصام العاملين في بلديات المملكة الذي كان مقررا تنفيذه غدا الاربعاء أمام وزارة الادارة المحلية ، إثر توقيع الاتحاد بمذكرة تفاهم مع الوزارة اليوم لتلبية مطالب موظفي البلديات .

وقال رئيس الاتحاد احمد السعدي، إن مذكرة التفاهم تضمنت ادراج مطالب العاملين في البلديات ضمن تعليمات اعداد الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 ،واصدار نظام موظفي البلديات الجديد .

وبين السعدي ، انه سيتم بموجب الاتفاق صرف علاوة العمل البلدي ضمن مسارين؛ الأول (15 + %35 دينارا) فيما يختص للبلديات التي سيكون الدوام بها 36 ساعة، والمسار الثاني يتضمن صرف علاوة (25 (%كعلاوة عمل بلدي تُصرف لموظفي البلديات الراغبين بالدوام حتى الساعة الثالثة.

وأوضح أن قضية عمّال المياومة ستبقى متابعة من قبل اتحاد النقابات، لافتا إلى أن الاتحاد يسمح مهلة حتى شهر أيار المقبل بموجب اتفاق موقّع سابقا بشأنهم .

وأكد السعدي ، أن الاتحاد سيبقى الحصن المنيع لموظفي البلديات في حال لم يتم الالتزام بالبنود المتفق عليها .

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