الرئيسية | محليات الملك يشكر السعودية على دعمها للأردن

وطنا اليوم-عمان:التقى الملك عبدالله الثاني، في الرياض، الثلاثاء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

وتناول اللقاء، الذي عقد على هامش مشاركة الملك في أعمال منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، العلاقات المتينة والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والمستجدات في المنطقة.

وأكد الملك عمق العلاقات الأخوية الأردنية السعودية، والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وعبر الملك عن تقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها المستمر للأردن في مختلف الظروف، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن أمن السعودية من أمن الأردن.

ولفت الملك إلى أهمية منتدى “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في السعودية والمنطقة، بما يعود بالنفع على الشباب العربي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم المنتدى.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، ومستشار الملك للسياسات والإعلام الدكتور كمال الناصر، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس، والسفير الأردني في الرياض علي الكايد.

كما حضره عن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر