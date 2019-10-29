لمبات زواتي تنير ليل الأردنيين بمواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:ما أن صرحت وزيرة الطاقة بمنح 5 مصابيح إنارة موفرة للطاقة مجاناً لمن يقل استهلاكه عن 50 دينار شهرياً حتى سرت السخرية الشارع الاردني عن ما أسموه بـ"الجائزة التقديرية".

حديث زواتي الذي أثار السخرية لا سيما بعد خطة التحفيز الاقتصادي الذي أعلنها رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد ما دعا الشارع الأردني للتغريد والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة مثيرة للضحك والاهتمام لما وصفوه بـ"رعاية الحكومة للشعب".

رقية محادين وجهت سؤالاً لزواتي في حال وفرت من استهلاكها الكهربائي إذا ما كنت قارة على تبديل المصابيح الخمسة بـ خلّاط كهربائي فغردت عبر تويتر" "الخبر.. زواتي: 5 مصابيح موفرة للطاقة مجاناً لكل أسرة فاتورتها أقل من 50 ديناراً



التعليق... بقدر ابدلهن في مولينيكس؟"

نايف الربابعة أشار ساخراً إلى إيثار الوزير بإعطاء الاردنيين مصابيح مجانية دون نفسها ذلك لارتفاع فاتورة الكهرباء الخاصة بها إلى ما يعادل رواتب الشعب الأردني حين غرّد "شوفوا الايثار الوزيرة زواتي تحرم نفسها من الحصول على خمس لمبات مجانية.. فاتورتها بالكهرباء بتطلع أكثر من رواتب نص الشعب الاردني.."

موفق الجباعنة سأل الوزير زواتي عن مكان الحصول على المصابيح وكيفية تركيبهن وإذا ما كان باستطاعتها تأمين مصباح "علاء الدين" للحصول على ما يتمنى من المارد الخيالي في إشارة إلى الخروح من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد في ظل تصريحات حكومية مثيرة للجدل

وكتب الجباعنة على فيس بوك "زواتي: 5 مصابيح موفرة للطاقة مجاناً لكل أسرة فاتورتها أقل من 50 ديناراً ..

#معاليك... من وين نجيبهم ؟ وكيف شكلهم وحجمهم ولونهم ؟ بيتركبوا عالسقف ولا عالجدران؟ معاليك... اذا في حواليك مصباح علاء الدين على شان نفركه ويطلعنا المارد ونطلب ونتمنى بدنا نخلص من هالسالفة".

وكما هي عادة الأردنيين فإنّ التساؤل عن العطاء وإحالته لمختلف المشاريع الحكومية التي تطرح بعد أن لسع الفساد المواطن الأردني باعتبار بعض المشاريع الحكومية التي رست على مستثمرين بناء على المحسوبية فغرد علي مساعدة عبر التويتر" زواتي : 5 مصابيح موفرة للطاقه مجانا لكل أسرة استهلاكها اقل من 50 دينار شهريا.

السؤال : من اين سيتم تزويد هذه المصابيح؟ ولمن أحيل هذا العطاء؟ "

أماّ رانا فاكتفت بتغريدة وصفت فيها تفكير الوزراء بـ "ذكاء ملفت للنظر".