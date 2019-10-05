قريباَ .. مركز تأشيرات قطري في عمان

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة إن عدد الذين تم توظيفهم في قطر من الأردنيين زاد عن 3 آلاف حيث يتم تعيين العشرات في كل أسبوع وفق الإتفاق الأردني القطري لتشغيل الأردنيين.

وأضاف البطاينة في حديثه لـ"حياة اف ام" الثلاثاء إن الأمور الفنية التي كانت تتسبب في تأخر الإجراءات ستحل الأسبوع القادم وذلك بعد الاتفاق على اقامة مركز تأشيرات قطري في عمان.

وكشف البطاينة أن رئيس الوزراء القطري أخبره بأن عدد المشغلين من الأردنيين في قطر سيزيد عن عشرة آلاف وهو ما تم تأكيده للعين نائل الكباريتي خلال زيارته لغرفة تجارة قطر بالأمس.