الرئيسية | محليات الحكومة: نوعية مياه الأردن الأولى عربياَ

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه ان نظام مراقبة مياه الشرب في جميع مناطق المملكة هو نظام صارم ودقيق وفق أعلى المواصفات العالمية وان ادارة قطاع المياه ومؤسساتها من خلال مختبرات سلطة المياه التي تعد الاولى عربيا في حصولها على شهادة الاعتماد الدولية الجديدة تطبق اعلى معايير الرقابة التي تضمن اجراء فحوصات دورية دقيقة وصارمة على جميع مصادر المياه المختلفة للتأكد من نوعيتها وايصال مياه شرب للمواطنين ذات نوعية عالية المستوى تضاهي مثيلاتها في عديد من الدول المتقدمة طبقا لمواصفة مياه الشرب الاردنية مؤكدة ان ما تتناقله بعض وسائل الاعلام هو عار عن الصحة ولا اساس له داعيا الاخوة المواطنين الى عدم الالتفات الى محاولات بعض هذه الوسائل للتشكيك بقدرات قطاع المياه سعيا وراء اهداف لايعلمها الا الله .

وبينت الوزارة / سلطة المياه في بيان رسمي صادر عنها ان استراتيجية قطاع المياه ترتكز على اعلى معايير الصحة العامة وتنفيذ برامج عالية المستوى تضمن المراقبة الدائمة على كافة المصادر المائية المختلفة والحفاظ على البيئة بالشراكة مع مؤسسات وطنية مشهود لها في هذا المجال مثل وزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية بما يضمن حماية وصون المصادر المائية وتحقيق الاستدامة لها ، مذكرة بحصولها على الاعتماد الدولي المعتمدة من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKAS بنسخته الجديدة ( ISO/IEC 17025:2017).

واستعرض البيان الاجراءات والجهود التي تقوم بها شؤون المختبرات والنوعية في قطاع المياه والتي تعتبر مركز متقدما للخبرات الوطنية والاقليمية والعالمية استفادت العديد من الدول من خبراتها المتميزة وكذلك هي واحدة من المراكز العالمية المشهود لها في مجال التحاليل الدقيقة من خلال اجراء التحاليل المتعددة بواسطة تجهيزات ومعدات حديثة وجمع العينات من مختلف المصادر المائية سواء المنزلية او الصناعية وغيرها واجراء عليها اكثر من (160) اسبوعيا تحليلا علميا مختلفات بما يتوافق مع المؤسسات الرقابية الدولية المتقدمة مثل هيئة الاعتماد البريطانية (UKAS) وجمعية الصحة العامة الامريكية والمنظمة الدولية للمواصـــفات (ISO ) وكشفت الوزارة / سلطة المياه ان عدد العينات التي تستقبلها الاقسام التحليلة لدى المختبرات المركزية سنويا اكثر من 40 – 50 الف عينة ويتم اجراء اكثر من 100 – 150 الف فحص حسب متطلبات المواصفات القياسية وتغطيتها حسب متطلبات المواصفة 100% كما ان كل عينة تجمع من مصدر مائي يجرى لها 116 فحصا علميا مختلفا معتمدا من قبل هيئة الاعتماد البريطاني UKAS.

ونوهت الوزارة /سلطة المياه ان الاردن يحافظ على المرتبة الاولى على مستوى المنطقة العربية منذ اعوام عديدة من خلال قطاع المياه في تطبيق خطة مأمونية سلامة مياه الشرب لضمان نوعية مياه الشرب ومتابعتها لكل مصدر مائي حتى عداد المواطن وتعد مختبرات سلطة المياه من اوائل المختبرات الاردنية الحاصلة على الاعتماد الدولي وفق المواصفة الجديدة من هيئة الاعتماد البريطانية علما بأن مختبرات سلطة المياه حاصلة ايضا على الاعتماد الوطني الاردني في عام 2019 ، و في الوقت نفسه نالت شهادة الاعتماد الدولية الاولى من هيئة الاعتماد البريطانية UKAS لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة للمرة الأولى في تشرين الأول (أكتوبر) 2005 ومازالت تحافظ عليه لغاية تاريخه .

وأشارت الا ان هناك محاولات من بعض هذه الوسائل التي تحاول التشكيك بهذه المنجزات الوطنية سعيا وراء اهداف شخصية ضيقة مشيرة الى أشادة فرق دولية متخصصة كفريق هيئة الأعتماد البريطاني UKASفي اخر تقرير أعد خلال شهر ايار الماضي بالمستوى العالي لنظام الجودة المطبق في شؤون المختبرات والنوعية لدى وزارة المياه والري /سلطة المياه وبمستوى الحرص الشديد للموظفين على المحافظة على الإعتماد الدولي والوصول إلى أعلى درجات الجودة والتحسين المستمر الذي يبين حجم الاهتمام من ادارة قطاع المياه والمتابعة الحثيثة لضمان نوعية مياه الشرب والتأكد من مطابقة مصادر المياه اضافة للمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكوادر الفنية والإدارية في شؤون المختبرات والنوعية .

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