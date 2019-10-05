 وطنا نيوز -حداد: ماقامت به الحكومة من حزم اصلاحية تُشكر عليه
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
حداد: ماقامت به الحكومة من حزم اصلاحية تُشكر عليه
التاريخ : 29-10-2019 11:55:33 المشاهدات: 1399

وطنا اليوم- نشر الوزير الاسبق المهندس مالك حداد الرئيس التنفيذي لشركة جت للنقل السياحي عبر حسابه على الفيس بوك ملاحظاته حول خطة الانعاش الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء مؤخرا، مبديا بعض الملاحظات عليها...وهذا ما ننشره 

مشكوره الحكومة ودولة الرئيس في بث روح النشاط لمجموعة بنود اقتصادية
كنا نأمل ان تكون شاملة لقطاعات عديدة
بدراسة معمقة لكل قطاع مع تقديم حوافز وحلول منها :

دراسة تشجيع الصادرات للمنتجات الاردنية وازالة كافة المعوقات أمامها .

ازالة أية معوقات أمام تشجيع السياحة الوافدة وتطوير البنية التحتية للاماكن السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال إعطاء أسعار تفضيلية للأراضي المملوكة للدولة للمستثمر الجاد في المناطق السياحية .

ازالة الضرائب عن خدمة النقل العام وتقديم حوافز لتحسين جودة هذا القطاع والذي ينعكس على المواطن لتشجيعه على ترك سيارته واللجوء الى النقل العام .

ضرورة ترابط وانسجام الأنظمة والقوانين مع بعضها البعض مثل الاستثمار والضريبة والجمارك وغيرها .

اعادة فكرة البنوك ذات الفائدة القليله مثل بنك الإنماء الصناعي سابقا حيث الفائدة المنخفضة لتنشيط إعطاء القروض الصغيرة والمتوسطة لتشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل المواطنين والذي بدوره سيساعد على التخفيف من نسب البطالة .

وضع سياسة استثمارية ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص لتشجيع وحماية الأشخاص والدول على الاستثمار وخاصة في المشاريع الكبرى مثل سكة الحديد وغيرها وان يكون هنالك ضمانات لذلك
هنالك العديد من الطروحات التي لا تكلف الخزينة شيئاً لكنها تساعد على البدء .

على كل حال لا بد من شكر الحكومة على الخطوة الإيجابية التي قدمتها وأملنا كبير ان تتبعها خطوات


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق