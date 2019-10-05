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حداد: ماقامت به الحكومة من حزم اصلاحية تُشكر عليه
وطنا اليوم- نشر الوزير الاسبق المهندس مالك حداد الرئيس التنفيذي لشركة جت للنقل السياحي عبر حسابه على الفيس بوك ملاحظاته حول خطة الانعاش الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء مؤخرا، مبديا بعض الملاحظات عليها...وهذا ما ننشره
مشكوره الحكومة ودولة الرئيس في بث روح النشاط لمجموعة بنود اقتصادية
دراسة تشجيع الصادرات للمنتجات الاردنية وازالة كافة المعوقات أمامها .
ازالة أية معوقات أمام تشجيع السياحة الوافدة وتطوير البنية التحتية للاماكن السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال إعطاء أسعار تفضيلية للأراضي المملوكة للدولة للمستثمر الجاد في المناطق السياحية .
ازالة الضرائب عن خدمة النقل العام وتقديم حوافز لتحسين جودة هذا القطاع والذي ينعكس على المواطن لتشجيعه على ترك سيارته واللجوء الى النقل العام .
ضرورة ترابط وانسجام الأنظمة والقوانين مع بعضها البعض مثل الاستثمار والضريبة والجمارك وغيرها .
اعادة فكرة البنوك ذات الفائدة القليله مثل بنك الإنماء الصناعي سابقا حيث الفائدة المنخفضة لتنشيط إعطاء القروض الصغيرة والمتوسطة لتشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة من قبل المواطنين والذي بدوره سيساعد على التخفيف من نسب البطالة .
وضع سياسة استثمارية ثابتة لا تتغير بتغيير الأشخاص لتشجيع وحماية الأشخاص والدول على الاستثمار وخاصة في المشاريع الكبرى مثل سكة الحديد وغيرها وان يكون هنالك ضمانات لذلك
على كل حال لا بد من شكر الحكومة على الخطوة الإيجابية التي قدمتها وأملنا كبير ان تتبعها خطوات
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