حداد: ماقامت به الحكومة من حزم اصلاحية تُشكر عليه

وطنا اليوم- نشر الوزير الاسبق المهندس مالك حداد الرئيس التنفيذي لشركة جت للنقل السياحي عبر حسابه على الفيس بوك ملاحظاته حول خطة الانعاش الاقتصادي التي طرحها رئيس الوزراء مؤخرا، مبديا بعض الملاحظات عليها...وهذا ما ننشره

مشكوره الحكومة ودولة الرئيس في بث روح النشاط لمجموعة بنود اقتصادية

كنا نأمل ان تكون شاملة لقطاعات عديدة

بدراسة معمقة لكل قطاع مع تقديم حوافز وحلول منها :

دراسة تشجيع الصادرات للمنتجات الاردنية وازالة كافة المعوقات أمامها .