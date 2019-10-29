الرئيسية | محليات بالأردن .. 1200 دينار أجرة مبنى حكومي يومياً

وطنا اليوم-عمان:مازالت مشاريع الحكومة حبرا على ورق، خصوصا في مجال ترشيد الاستهلاك وخفض النفقات ومثال على ذلك لا الحصر، يتضمن تعثر مشروع الاستغناء عن مبنى وزارة الزراعة المستأجر منذ عام 1986 ولغاية اللحظة وبواقع "ايجار المبنى، الكائن قرب دوار المدينة بمبلغ 1200 دينار يوميا، ما يقارب الـ 450 الف دينار سنويا .

وكان وزير الزراعة والبيئة ، المهندس ابراهيم الشحاحدة كشف في وقت سابق، عن وجود توجهات لتشييد مبنى لوزارة الزراعة يضم كافة المؤسسات والهيئات التابعة للوزارة بمبنى واحد ( صندوق الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية وغيرها )

وقال الشحاحدة ان المناطق المقترحة لانشاء المبنى الجديد، هي منطقة طبربور او الجبيهة - شارع الاردن - حيث وضعت المخططات الهندسية اللازمة لذلك، وتابع ان لجان تقوم باستكشاف الاراضي في هذه المواقع لاختيار الموقع المناسب وسيكون المشروع بالتشارك مع جهات اخرى والارض تعود للوزارة.

ونوه إلى امكانية استثمار ارض مؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية في قلب العاصمة في منطقة العبدلي، وهي منطقة تجارية وحيوية، بالتعاون مع جهات اخرى سواء وزارة الأوقاف، صندوق تنمية أموال الأيتام او صندوق استثمارات الضمان الاجتماعي او أي جهات أخرى.

من جانب آخر أكد الشحاحدة أن اجرة مبنى وزارة الزراعة تقدر سنويا بحوالي (400) الف دينار ومع المباني الأخرى مائتي .الف دينار وانه تم استئجار المبنى منذ عام 1968

وبنفس الاطار، قدرت لجنة نيابية عام 2011 انه تم دفع ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون دينار بدل إيجار لمبنى وزارة الزراعة منذ استئجاره.

وبحسب مراقبون، فان مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على طريق المطار، يعود لوزارة الزراعة وتم انشاء المبنى لغايات الانتقال اليه إلا انه تم نقل الخارجية اليه.

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