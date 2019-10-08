اغلاق 28 مهنة أمام العمالة الوافدة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:قال وزير العمل نضال البطاينة انه تم اغلاق نحو 28 مهنة في مختلف القطاعات امام العمالة الوافدة في المملكة .

واضاف البطاينة خلال محاضرة القاها اليوم الاثنين في الجامعة الأردنية بتنظيم من جمعية "همتكم شباب" ان الوزارة تسعى الى قوننة اوضاع العمالة الوافدة وتوجيهها نحو المهن التي لا يقبل عليها الاردنيين في الوقت الحاضر.

واوضح ان إجراءات التي اتخذتها الوزارة تهدف الى الارتقاء بمنظومة المهارات المهنية والتقنية، مشيرا الى الخطوات الكبيرة التي قامت بها الوزارة في مجال تنظيم سوق العمل الأردني بهدف رفع نسب تشغيل الأردنيين.

واشار الى إن إجراءات عمل الوزارة تستند على الميثاق الوطني للتشغيل والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025، بالإضافة إلى دراسات تحليلية (الفجوة بين العرض والطلب).

وبين أن العنصر البشري هو العنصر الأهم في بناء الدولة وأن فئة الشباب هي من التي تتحمل مسؤولية هذا البناء، وان الدولة الاردنية تولي جل اهتمامها بالقطاع الشبابي باعتبارهم مستقبل الوطن.

واشار الى زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى معهد ماركا للتدريب المهني – ذكور, الأسبوع الماضي, واجتماعه مع مجلس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية التي شُكلت هذا العام، تطبيقا لإحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية حيث يضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى السياسة العامة للتشغيل المستندة على ربط احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم وفقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال جسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، والبرامج والخطط على المستوى الوطني، ومتابعة تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل، إلى جانب تعزيز ثقافة التعليم والتدريب والعمل المهني والتقني.

وأوضح أنه سيتم تشكيل مجلس وطني للتشغيل مهمته الإشراف على تنفيذ الميثاق الوطني للتشغيل وربط مؤشرات سوق العمل مع مخرجات التعليم.

واشار الى اهمية برنامج خدمة وطن, حيث أن فلسفة البرنامج جاءت لتجمع بين العسكرية بالمستوى الفكري الرفيع والمستوى العالي من الضبط والربط والتدريب، وبين التدريب المهني لتؤهل الشباب وتسلحهم بمهنة وحرفة للدخول الى سوق العمل.

وقال انه تم مراجعة مدة البرنامج ومساقاته بحيث تكون مرتبطة باحتياجات سوق العمل, وإجراء تغييرات جوهرية على أهداف البرنامج بحيث يكون منتهيا بإتاحة فرص عمل لكافة الملتحقين به, من خلال توقيع اتفاقيات التدريب والتشغيل مع كافة المشغلين من أصحاب العمل.

وعرض البطاينة مهام المنصة الوطنية للتشغيل, التي تمثل مرجعية جامعة للباحثين عن العمل ويتاح من خلالها تسجيل جميع المتعطلين والباحثين عن فرص عمل وتمكينهم من التعريف بأنفسهم ومهاراتهم وخبراتهم ، حيث ستتيح هذه المنصة المجال لتشبيك المسجلين مع أصحاب العمل في القطاع الخاص والمشاريع الحكومية واللامركزية.

كما ستتيح هذه المنصة الوصول إلى الباحثين الجادين في الحصول على فرصة عمل وإتاحة المجال أمام الأردنيين للارتقاء بمساراتهم الوظيفية من خلال المنافسة على فرص العمل المتاحة في السوق الأردني وتسويق هذه الكفاءات والخبرات دولياً.

ودعا الوزير البطاينة الطلبة الى التسجيل في المنصة الوطنية للتشغيل للتنافس على فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص بجميع مكوناته .