الرئيسية | محليات الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى كل من السعودية والكويت

وطنا اليوم-عمان:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، وذلك تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وتبدأ أعمال المنتدى في الرياض غدا الثلاثاء، بمشاركة رؤساء وممثلي العديد من الدول، ومستثمرين وخبراء دوليين، حيث يركز المنتدى على مناقشة الاتجاهات الاقتصادية والفرص المقبلة، وتسليط الضوء على الصناعات المستقبلية، وإثراء النقاش حول مدى قدرة الاستثمار على الإسهام بدفع عجلة التنمية في العالم.

ومن الرياض، يتوجه جلالة الملك إلى دولة الكويت، في زيارة يجري جلالته خلالها مباحثات مع أخيه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، تتناول العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، والتطورات في المنطقة.

وأدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر