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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة إلى كل من السعودية والكويت
وطنا اليوم-عمان:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، أرض الوطن اليوم الاثنين، متوجها إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة، وذلك تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.
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