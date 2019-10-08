الرئيسية | محليات أمطار غزيرة في اربد وتحذيرات من السيول

وطنا اليوم-عمان:شهدت المناطق الشمالية من الأردن، خاصة في إربدـ وعجلون، تساقطاً غزيراً للأمطار، مساء الإثنين، وذلك ضمن حالة عدم الإستقرار الجوي التي تشهدها الممكلة منذ ايام.

الزخات الرعدية التي جاءت على فترات، مما أدت الى تشكل السيول الحفيفة والتجمعات المائية في عدد من شوارع المدينة.

وكانت قد حذرت دائرة الأرصاد الجوية في نشراتها السابقة، من تعرّض المملكة لحالة عدم الإستقرار الجوي، حيث توقعت سقوط زخات من المطر في شمال وشرق المملكة واجزاء من المناطق الوسطى قد يصحبها في المناطق الشرقية الرعد احياناً، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في شرق المملكة.

وتوقعت الدائرة تشكّل السحب المنخفضة والضباب فوق العديد من المناطق مع ساعات الليل المتأخرة.

كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية مع ساعات الليل المتأخرة فوق بعض الجبال والسهول الشرقية بسبب الضباب.

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