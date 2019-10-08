على غرار كلن يعني كلن .. أردنيون يدشنون وسم قلم قايم

وطنا اليوم-عمان:على وقع وسم " كلن يعني كلن" الذي إنطلق من ساحات لبنان، دشن نشطاء أردنيون عبر حساباتهم في موقع التدوينات الصغيرة تويتر وسم " قلم قايم" معبرين من خلاله عن إستيائهم وغضبهم من قرارات حكومة الرزاز.

وتصدّر وسم "قلم قايم " تويتر، الإثنين، حيث عبر آلالاف عن غضبهم مستخدمينه تعبيراً عن إعتراضهم على الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في الأردن، ما نتج عنه من إنتشار للجرائم وحالات السطو على البنوك، وغيرها من الظواهر الإجتماعية السلبية.

وقال النشطاء إن الحكومة لم تقم بالجهد الكافي لمنع إنتشار الفساد، الذي أصبح ينخر بكل مؤسسات الدولة، مما سبب إرتفاع معدل البطالة والمديونية، وفقاً لقولهم.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أكد أن الحكومة ستتعامل مع الموازنة الجديدة بطريقة مختلفة منها التشاركية مع مجلس النواب.

وأضاف الرزاز أن تحسين مستوى معيشة المواطن، حيث قال: "المواطن يشعر أن المصروف والأسعار ترتفع ودخله ثابت، وهذا يشكل تحدياً في ظل وجود بطالة، وهذا المحور يتطلب وضع حلول جذرية وإعادة النظر بكثير من تشريعاتنا ومؤسساتنا وأولها نظام الخدمة المدنية وكل الأنظمة المعنية بهذا الأمر".