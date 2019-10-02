الرئيسية | محليات الحكومة: انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ان الأسبوع الرابع من شهر تشرين أول الحالي شهد انخفاضاً في أسعار البنزين العالمية مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثالث من نفس الشهر حيث انخفض سعر البنزين أوكتان 95 من 640 دولار للطن الى 3ر618 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 4ر3% وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 من 2ر581 دولار للطن الى 1ر571 دولار وبنسبة 7ر1%.

بينما شهدت أسعار الديزل و الكاز العالمية ارتفاعاً طفيفاً حيث ارتفع سعر الكاز بنسبة بلغت 8ر.0% من 9ر604 في الأسبوع الثالث الى 9ر609 دولار في الأسبوع الرابع، وارتفع سعر الديزل من 4ر569 دولار للطن مقارنة ب 9ر575 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر1%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار .

وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا طفيفاً خلال الاسبوع الرابع من هذا الشهر حيث وصل الى 6ر60 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثالث و البالغ 3ر59دولار.

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