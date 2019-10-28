 وطنا نيوز -لجان زراعية وخط ساخن لفحص جودة البطاطا بالأردن
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لجان زراعية وخط ساخن لفحص جودة البطاطا بالأردن
التاريخ : 28-10-2019 01:06:51 المشاهدات: 1060

وطنا اليوم-عمان:شكلت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، لجانًا مهمتها إجراء مسح شامل لكميات وجودة البطاطا الواردة للاسواق المركزية في العاصمة واربد، فيما خصصت الخط الساخن لاستقبال الشكاوى بهذا الشأن.
وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إن الوزير ووزير البيئة ابراهيم الشحاحده وجه الى تشكيل لجان متابعة ومسح برئاسة الامين العام لوزارة الزراعة ومديرية التراخيص والجودة والاعلام بالاضافة الى مكاتب الزراعة في الاسواق للكشف على جودة المنتج .
وأكدت وزارة الزراعة على لسان ناطقها الاعلامي لورانس المجالي ان الكميات الواردة للاسواق تناسب الطلب وعلى جودة محصول البطاطا المحلية المدرجه لثلاثة اصناف ممتاز وجيد ومتوسط حيث كانت نسبة التلف طبيعية ولا تزيد عن ٨% في حين ان النسبة الطبيعية للتلف لاي محصول من ١٠-١٥% .

وبين المجالي ان التلف البسيط هو بسبب سوء التخزين لدى تجار التجزئه مؤكدا على بقاء الجولات التفتيشية والرقابية من قبل كوادر وزارة الزراعة والجهات ذات الاختصاص والشريكة.
ونوه الى ضرورة التوجه للوزارة من خلال الاتصال على الخط الساخن او من خلال صفحاتها عبر وسائل التواصل في مايخص الإبلاغ عن جودة المحاصيل الزراعية المعروضه .
ويذكر ان الاردن لا يستورد البطاطا ولدينا اكتفاء ذاتي من هذا المنتج وهو من ضمن ٢٢ سلعة تم استهدافها من قبل الوزارة ضمن برنامج حماية المنتج المحلي وتتوفر كميات تزيد عن ١١ الف طن مبردة وسيبدأ الموسم القادم منتصف شهر تشرين اول القادم وبكميات تزيد عن ٤٠ الف طن تكفي حاجتنا من هذا المنتج.


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