الرئيسية | محليات ارادة ملكية بتكليف ابو يامين بإدارة وزارتي التربية والتعليم العالي

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على قبول استقالة معالي الدكتور وليد سالم المعاني، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي من منصبه اعتبارا من تاريخ 27 – 10 – 2019.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تكليف معالي السيد مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية، بإدارة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتبارا من تاريخ 27 – 10 – 2019.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد رفع استقالة وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني إلى جلالة الملك، صاحب الصلاحيّة بقبولها بمقتضى أحكام الدستور.

وحول أسباب الاستقالة قال مصدر إنّ المعاني استبق التعديل الوزاري الذي ينوي رئيس الوزراء إجراءه على حكومته خلال الفترة المقبلة، والذي كان من المرجّح أن يخرج فيه المعاني بحكم الأزمة الأخيرة التي رافقت إضراب المعلّمين.

ولفت المصدر إلى أنّ الوزير المعاني أخفق في إدارة أزمة المعلمين التي بدأت في شهر حزيران الماضي، إذ كشفت الأزمة حجم الفجوة بينه وبين المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، وكذلك القطاع الذي يديره.

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