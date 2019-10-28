مواقع التواصل للأردنيين : شفتو سياراتهم وهمه جايين عالمؤتمر !

وطنا اليوم-عمان:ما أن أعلنت الحكومة أمس عن حزمتها الإصلاحية ، حسب قولها ، في العديد من القطاعات ، حتى اشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بالنقد والسخرية من هذه الإجراءات ، وخاصة على موقع التواصل "تويتر".

منال كتبت تغريدة قالت فيها :"عفكرة احنا انتقدنا #حزمة_الرزاز الإصلاحية بس لازم نعترف إنه في تقدم في أدائه مقارنةً مع حزمة الإعفاءات اللي عملها ببداية استلامه للمنصب واللي شملت السلاحف و الأفاعي وكمان اشي غريب نسيت اسمه اللي بيعرفه بيربح جائزة‼️ لكي لا ننسى".

فيما قالت نبيلة :" نص الشعب ساكن بالاجارات وخفضولهم رسوم تسجيل الشقق بالله سؤال شو ثمن شقة بمنطقة عادية وشو راتب الموظف حسبة بسيطة لازم الموظف يقعد عشرين سنة ما يصرف قرش من راتبة عشان يجيب شقة عيش يا كديش"

أما معتصم السعدي فكتب :" معلم ... المواطن بده يشتري كيلو لحم اخر الشهر .. ما بده تخصم له ١٠ فلسات من فاتورة" ......." !!!

" مواطن أردني" كتب أيضا :" شفتو سياراتهم وهمه جايين ع المؤتمر شفتو وجوهم كيف بتلمع شفتو الاناقه باللبس شفتوا كيف بحكوا بثقة حكي ما اله علاقه بالواقع اللي بنعيشه وبالاخر طلعت الحزمة عن الزاميةkg1 كل اللي شفتوه من الضرايب اللي بتدفعوها وهمه بتنعموا فيها وبحكولكم اصبروا‼️"

أحدهك علق ساخرا :" يا اخوان بدي احكي شغلة للإنصاف بحق الحكومة وهاي لأول مرة وهي انه استفدت شغله وحده من مؤتمر الحكومة مبارح وهي أنه الطريق كانت فاتحة عشان مواكب الوزراء فمرقت من المكان بسرعه ... بس حبيت احكي للإنصاف وياريت كل يوم مؤتمر ومواكب للوزراء عشان نخلص من الأزمة".