الرئيسية | محليات البوتاس ترد على الاشاعات بالحقائق الدامغة "فتبينوا"

وطنا اليوم- تتعرض شركة البوتاس العربية لحملة تشويه يقودها بعض المغرضين للنيل من شخص رئيس مجلس إدارتها بهدف التشويه واغتيال الشخصية، في ظل تحقيق الشركة إنجازات غير مسبوقة في الارباح وفتح الاسواق أمام منتجاتها من الأسمدة وقد حققت نجاحات باهرة وتوسعاً مهماً في سوق البوتاس العالمي..

لكن الحملة المسمومة تتوالى بين الحين والاخر أبطالها أشخاص مغمورين منهم ما هو مدفوع ومأجور والاخرين مغرر بهم يريدون الشهرة.

وآخر هذه الاساءات هي استخدام اسطوانة مشروخة بذكر أسماء تربطهم برئيس مجلس الادارة صلة قربى على أنهم موظفون في شركة البوتاس، هذا الافتراء استدعى الرد من شركة البوتاس بالتوضيح التالي من خلال ذكر تلك الاسماء واماكن عملهم ليس من باب الدفاع بل من باب الشفافية خصوصا بعد ان تم اغتيال شخصيات وطنية عديدة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي.

اما الاسماء التي ذكرت فهي على النحو التالي

1-نائل محمد احمد مفلح بطاح الصرايرة....لواء متقاعد ولم يعمل في شركة البوتاس مطلقا

2- شرف محمد احمد بطاح .... عقيد متقاعد ولم يعمل بشركة البوتاس مطلقاً

3- ابراهيم محمد احمد مفلح الصرايرة ... متقاعد من سلاح الجو ولم يعمل في شركة البوتاس.

4-ابراهيم فرحان علي الصرايرة ... متقاعد الخدمات الطبية ولم يعمل في شركة البوتاس.

5-صالح شاهر علي مفلح بطاح الصرايرة يعمل في شركة المغنيسيا احدى شركات مجموعة المناصير.

6-حسين فرحان علي بطاح الصرايرة ممرض يعمل في شركة كيمابكو وتاريخ تعيينه 6/1/2008 قبل تسلم معالي جمال الصرايرة رئاسة شركة البوتاس بـ اربع سنوات.

7- رائد يوسف احمد مفلح بطاح الصرايرة يعمل لدى الشركة اليابانية.

8- بهجت عطالله الصرايرة يعمل في شركة كيمابكو.

9- فيصل غدير عوض الصرايرة..يعمل لدى شركة الموانئ.

هذه الاسماء المذكورة والمبين مكان عملها استخدمها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النيل من شفافية ونزاهة واستقامة رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية السيد جمال احمد مفلح بطاح الصرايرة.









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