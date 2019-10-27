الرئيسية | محليات اللبدي بالمستشفى .. ووالدها: لا علاقة لها بحزب الله

وطنا اليوم-عمان:قال أحمد اللبدي، والد المعتقلة الأردنية لدى الاحتلال الاسرائيلي هبة اللبدي، إن معلومات جديدة وردت اليهم اليوم تفيد بنقل ابنته للمستشفى للمرة الثالثة.

واضاف اللبدي ان محامي هبة كان في زيارة لها اليوم السجن، الا انه لم يجدها هناك، وابلغهم انه تم نقلها الى المستشفى، بدخولها اليوم الـ 34 لاضرابها عن الطعام.

وعن تداول صور تتدعي انها للبدي على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تحمل علم حزب الله، أكد احمد اللبدي أن لا علاقة لابنته بحزب الله او أي جهة اخرى.

وقال اللبدي إن عدم توجيه تهمة لابنته من قبل الاحتلال والابقاء على اعتقالها إداريا هو أكبر دليل على براءتها من أي تهمة.

واضاف أنه لم يطلع على تلك الصور، ولا يريد الاطلاع على أي شيء يحول البوصلة عن القضية الاساسية، وهي اعتقال مواطنة أردنية اداريا دون توجيه اي تهمة لها.

وبين اللبدي أن جلسة محاكمة لابنته ستعقد يوم غد الاثنين، متأملا من الله الفرج العاجل.

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