الرئيسية | محليات غوشة تدعو الأردنيين للتبليغ عن تقصير الحكومة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، إنه من حق المواطن الأردني الحصول على خدمات متميزة في كافة المؤسسات الحكومية.

ودعت المواطنين للتبليغ عن أي تقصير أو خلل في الخدمات المقدمة في مختلف المؤسسات الحكومية من خلال منصة "خدمتكم" الهادفة إلى الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين وعكسها على عملية تحسين وتطوير تقديم الخدمات، إضافة الى خدمة "قيم تجربتك" والتي تعنى بتلقي تقييم المواطنين لأداء مراكز تقديم الخدمات من خلال استخدام QRcode ، والتي تم البدء بتطبيقها في دائرة الأراضي والمساحة، بما يساعد أصحاب القرار في توجيه المعنيين لمعالجة مواطن الضعف وتحسين الاداء المؤسسي.

وأوضحت غوشة خلال محاضرة ألقتها الاحد في جامعة اليرموك بعنوان "التميز المؤسسي في القطاع العام الأردني"، نظمها قسم الادارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية أن التميز المؤسسي هو منظومة متكاملة لتقييم نتائج أعمال المؤسسة في ضوء تفاعلها مع عناصر البيئة الداخلية والخارجية، وقدرة المؤسسة على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف انتاج سلعة أو تقديم خدمة تحقيقا لرغبة المستهلك.

واستعرضت المبادئ الأساسية للتميز ومن أهمها تقدير الموظفين وإيجاد ثقافة التمكين لهم من أجل تحقيق الاهداف الشخصية والمؤسسية بحيث يشعر الموظف أن نجاح المؤسسة هو نجاح شخصي لذاته وإضافة قيمة لصالح المتعاملين في الخدمة، وبناء مستقبل مستدام للمؤسسة، وتسخير الابداع والابتكار في عملها، والقيادة من خلال رؤيا الالهام والنزاهة، واستدامة النتائج المتميزة.

وقالت أن الحكومة وبهدف الوصول إلى جهاز حكومي متميز، فإنها تعمل على دراسة وحصر كافة مكونات الجهاز الحكومي بشكل قطاعي لضمان القيام بالمهام الحكومية ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وتقديم خدمات كفؤة للمواطنين، والغاء الازدواجية، وتوحيد المرجعيات والاستغلال الامثل للموارد، جنبا الى جنب مع سعي الحكومة إلى ضبط التوسع بالهياكل التنظيمية للدوائر من خلال وضع اطار تشريعي يتضمن مجموعة من الضوابط لضمان عدم استغلال الصلاحيات أو الاجتهاد الشخصي.

وأشارت غوشة إلى أن مقومات الاداء الحكومي المتميز يعتمد على رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات والبرامج، وتحديد مؤشرات الأداء، واتخاذ الاجراءات لتحقيق الاهداف وزيادة الكفاءة، ومتابعة الاداء المؤسسي وتطوير الخدمات وتحسين جودتها، وضمان تقديمها وفق الاجراءات الصحيحة، وتحديد مواطن الخلل ومعالجتها، والاشراف على العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة.

ولفتت غوشة إلى أن إدارة تطوير الاداء المؤسسي في رئاسة الوزراء تعمل على تطوير الاداء المؤسسي بهدف رفع كفاءة وفعالية الجهاز الحكومي من خلال المساعدة بوضع السياسات العامة للجهاز الحكومي ومتابعة وتقييم أدائه، وتمكين أصحاب القرار من اتخاذ القرارات المناسبة وتحسين فعاليتها وكفاءتها، موضحة وحدات الادارة وآليات عملها، وما تقدمه من خدمات تهدف لتحسين الاداء المؤسسي والتي من اهمها "المتسوق الخفي" الذي يقوم بزيارات ميدانية للتعرف على واقع تقديم الخدمات الحكومية وتحديد أولويات التطوير.

ونوهت رئيسة القسم الدكتورة تمارا يعقوب ان العالم اصبح يشهد ثورة في مجال التميز المؤسسي ونمطا جديدا لحل العديد من المشكلات الادارية التي تواجه الحكومات، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم بما يعزز التنافسية كمعيار للتميز.

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