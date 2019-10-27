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المهندسين: موقع انهيار الجدار الاستنادي لم يأخذ بتوصياتنا
وطنا اليوم-عمان:قالت إن المشروع الذي شهد انهيار لجداره الاستنادي نفذ دون الالتزام بتوصيات تقرير إستطلاع الموقع الذي أجرته النقابة، ومنها عمل نظام حماية لجوانب الحفر حسب ما هو موصى به في تقرير التربة.
واكدت النقابة على ضرورة تحقيق عنصر السلامة العامة والتنفيذ السليم لمشاريع الأعمال الهندسية التي تحرص النقابة على توفيرها بصورة دائمة، تقيداً بقانون البناء الوطني.
وأكدت النقابة على ضرورة وجود اشراف هندسي على جميع الاعمال الإنشائية.
وفي اطار متصل دعت النقابة، المكاتب الهندسية والشركات الهندسية لاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة والتقيد بتوصيات تقرير استطلاع الموقع بخصوص حماية الحفريات تجنباً لأي حوادث في المشاريع، وذلك بالتزامن مع بداية الموسم المطر.
وبينت أن الموسم المطري يتطلب اتخاذ تدابير احترازية فيما يتعلق بالأعمال الإنشائية وخاصة تأثير الأمطار على الحفريات وضمان تحقيق متطلبات السلامة.
وأكدت النقابة انها ستقوم بتكثيف الكشوفات على المشاريع التي قيد الإنشاء واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
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