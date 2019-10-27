الرئيسية | محليات الزراعة ترد حول وجود بطاطا متعفنة في الأسواق الأردنية

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي ، على جودة المنتجات الأردنية ، ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الوطنيةن وذلك بعد حديث عن وجود بطاطا متعفنة في الاسواق المحلية .

وبين المجالي ، أنه يتم فحص كل المنتجات الزراعية المخزنة والمبرده والمراقبة من قبل وزارة الزراعة والتي تدخل إلى الأسواق المركزية ، من قبل الفنيين ، العاملين في وزارة الزراعة ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ المخالفين.

واكد المجالي أنه لايوجد بطاطا مستوردة في الاردن قائلا: " ان بعض الكميات البسيطة التي تعرضت لسوء التخزين من قبل بعض تجار التجزئه ويتم بيعها عبر الباعة المتجولين والبسطات تلافيا لرقابة وزارة الزراعة حيث اطلقت الوزارة خط ساخن لمتابعة هذه المعلومات.

وزاد المجالي " ان موسم البطاطا يبدأ اعتبارا من تاريخ 11/10 ، حيث يتوافر بكميات كافية في الأسواق وبنوعية وجودة مناسبة" .

ونوّه على وجود خط ساخن وهو ( 079901003) في سبيل الإبلاغ عن المنتجات الزراعية التالفة ، حماية للمواطنين وطالب عدم تداول بعض المعلومات المغلوطه التي تضر بالمنتج المحلي والى ضرورة العلم ان المنتج الاردني من البطاطا عالي الجودة.

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