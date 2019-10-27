الرئيسية | محليات ترامب يتحدث عن الشهيد معاذ الكساسبة

وطنا اليوم-عمان:أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن عناصر تنظيم "داعش" الارهابية ، كانوا قتلة "باردين وشنيعين"، عندما أعدموا الطيار الأردني معاذ الكساسبة "حرقا".

ووصف ترمب الكساسبة، بـ"الطيار الرائع والمحبوب من قبل الأردنيين"، مضيفا أنه تحدث مع جلالة الملك عبدالله الثاني حينها.

وتابع ترمب، أن "الجرائم المروعة التي نفذها داعش الارهابي مثل قتل الطيار الأردني والذي وقع في أيديهم، حيث وضع في قفص وحرق حيا، وأيضا قتلهم المسيحيين في ليبيا ومصر، وقتل الإيزيديين في العراق، تجعل منه أسوأ التنظيمات الإرهابية".

وأعلن الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم "داعش" الارهابي، أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها القوات الأمريكية في شمالي سوريا، واستغرقت ساعتين.

ونشر تنظيم "داعش" فيديو عام 2015، أظهر فيه عملية إعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا، في عملية أثارت غضب واستهجان العالم أجمع.

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