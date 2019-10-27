الرئيسية | محليات مصدر: لهذا استقال وليد المعاني.. وكناكرية لم يستقل

وطنا اليوم-عمان:أكد مصدر مطلع استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني، عصر الأحد، من حكومة الدكتور عمر الرزاز .

وأفاد المصدر بأن استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني، جاءت اثر خلاف مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول تعديلات يريدها المعاني على عدد من القوانين .

وبحسب ما ورد من المصدر فإن استقالة وزير التربية والتعليم وليد المعاني لم تصل بعد الى مكتب رئيس الوزراء حيث اشار المصدر الى ان الرئيس لم يحسم خياراته بعد بقبول او رفض الاستقالة .

واشار المصدر الى ان ما تردد حول استقالة وزراء من الحكومة غير دقيق.

وكانت انباء تحدثت عن استقالة اربعة وزراء من الحكومة منهم وزير المالية وهو ما تبين عدم دقته حيث انحصرت الاستقالة بوزير التربية والتعليم والتعليم العالي.

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