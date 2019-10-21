الغذاء و الدواء توضح بخصوص بودرة اطفال ملوثة في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت المؤسسة العامة للعذاء والدواء، الأحد، عن حقيقة وجود "بودرة اطفال ملوثة" في الأردن"، مؤكدة ان هذا النوع من البوردة لا يتواجد في المملكة.

وقالت المؤسسة في بيان لها : "اشارة لما تم نشره عبر الموقع الالكتروني لادارة الغذاء و الدواء الامريكية (FDA) وتداوله عبر المواقع الاخبارية والالكترونية مؤخرا حول سحب شركة .... المنتجة بودرة الاطفال .... التي تحمل رقم التشغيلة 22318RB بعد اكتشاف السلطات الصحية الامريكية وجود اثار لمادة الأسبستوس في احدى العبوات والتي تم بيعها عبر الانترنت".

وأوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توضيح ما يلي :

بادرت المؤسسة بالتواصل مع الشركة الصانعة ووكلاء المنتج وتؤكد المؤسسة عدم وجود هذه التشغيلة في السوق الاردني.كما قامت بسحب عينات من مستودعات وكلاء منتجات ... وتم تحليلها حسب الاصول للكشف عن مادة الاسبستوس Identification of asbestos in talc))، وقد اظهرت النتائج خلوها من مادة الاسبستوس.

و تهيب المؤسسة بالأخوة المواطنين عدم التردد بالاتصال مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال الموقع الالكتروني المرتبط بمنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء او رقم هاتف الشكاوي المجاني (117114) او من خلال رقم الواتس اب (0795632000) عند وجود اي ملاحظة أو شكوى حول تلك المنتجات او الشك من وجود منتجات مقلدة في السوق المحلي.