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الغذاء و الدواء توضح بخصوص بودرة اطفال ملوثة في الأردن
وطنا اليوم-عمان:كشفت المؤسسة العامة للعذاء والدواء، الأحد، عن حقيقة وجود "بودرة اطفال ملوثة" في الأردن"، مؤكدة ان هذا النوع من البوردة لا يتواجد في المملكة.
وأوضحت المؤسسة العامة للغذاء والدواء توضيح ما يلي :
بادرت المؤسسة بالتواصل مع الشركة الصانعة ووكلاء المنتج وتؤكد المؤسسة عدم وجود هذه التشغيلة في السوق الاردني.كما قامت بسحب عينات من مستودعات وكلاء منتجات ... وتم تحليلها حسب الاصول للكشف عن مادة الاسبستوس Identification of asbestos in talc))، وقد اظهرت النتائج خلوها من مادة الاسبستوس.
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