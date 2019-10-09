الرئيسية | محليات وزير الصحة : نوفر علاج المواطن الغنميين من الهند

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الأحد، إن الوزارة تقوم بتوفير علاج لحالة المريض محمد الغنميين من الهند، وسيتم نقله إلى مستشفى البشير أو مستشفى الأمير حمزة اليوم الاحد أو غدا الاثنين.

وأكد جابر ، أن اللجنة الصحية التي شكلت لدراسة حالة المريض محمد الغنميين انهت دراستها الاولية.

وأضاف، أنه سيتم استدعاء المريض لمناقشة النتائج التي خرجت بها اللجنة، مشيرا الى أن مجلس الوزراء تكفل بعلاج المريض بالرغم من انتفاعه بالتأمين العسكري.

واضاف جابر، أن زراعة الرئة للمريض تقتضي اجراءات ومخاطبات بحسب دراسة اللجنة المختصة، مشددا على أهمية عامل الوقت لحالة المريض.

وتصدر وسم "#عالجوا_محمد" ترند منصة تويتر خلال الايام السابقة؛ للمطالبة بتسريع وتيرة اجراءات عملية الزراعة.

وتجاوزات تغريدات أردنيين للمطالبة بتكفل الحكومة بعلاج الغنميين أكثر من عشرين ألف تغريدة، ليتصدر وسم #عالجوا_محمد منصة موقع “تويتر” ولتصبح قضيته القضية التي تشغل بال الأردنيين منذي يوم الجمعة الماضي.

الذين لا يعرفون محمد قبل الذين يعرفونه تعاملوا وما يزالون مع قضيته وكأنها شأن شخصي، ظهر واضحا من زخم التغريدات التي اكتسحت الفضاء الأزرق في “تويتر”، فذاك اعتبر محمد شقيقه وآخرون اعتبروه قضيتهم الانسانية التي يدافعون من أجل انصافها فضلا عن اعلان مجموعة من المغردين اضرابهم المفتوح عن الطعام إلى حين تأمين علاج محمد من قبل الحكومة.

وتدور قصة محمد التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول مرضه الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، على صفحته الخاصة على فيسبوك، حيث بين أنه يعاني من تليف في الرئة منذ العام 1998، ومنذ وقتها يخضع لعلاج بالكورتيزون وحالته تسوء يوما بعد يوم بشهادة أطبائه ووفق تقارير طبية نشرها عبر صفحته.

وقال محمد الغنميين، في وقت سابق، إنه تم تشخيصه بمرض "تليف الرئة" عام 1998 ليكتشف بعد سنوات وبتشخيص جديد إصابته بانتفاخ الرئة ما نتج عنه مرض جديد بسبب عدم الحصول على العلاج الصحيح لمرض "الضغط الشرياني الرئوي".

والمرض الجديد لا يتوفر علاجه في الأردن حيث تصل تكلفة العلبة الواحدة منه الى 2600 دينار.

وكانت وزارة الصحة قد استجابت لنداء المريض محمد الغنميين، في وقت سابق، وتكفلت بتأمين علاجه.

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