الرئيسية | محليات بطاطا متعفنة تغزو الأسواق.. والمستهلك تحذر من التسمم

وطنا اليوم-عمان:تلقت حماية المستهلك شكاوى عديدة تتعلق بوجود بطاطا غير صالحة للاستهلاك يظهر عليها العفن من الخارج وعند فتحها يتبين أنها تحتوي على بقع سوداء ذات رائحة كريهة تباع في الاسواق المحلية وخاصة في اسواق محافظات الشمال.

وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات، في بيان صحفي اليوم، الجهات الرقابية تكثيف الرقابة على جميع اسواق المملكة للحد من دخول البضائع غير الصالحة للاستهلاك البشري و”خاصة سلعة البطاطا التي قد تسبب تناولها تسممات خطيرة تؤثر على صحة وسلامة الانسان نتيجة لاحتوائها على مادة العفن التي تعتبر خطيرة”.

ونوه الدكتور عبيدات أن وجود البطاطا المتعفنة التي تباع في الاسواق “ليست المرة الاولى ولكنها تكررت مرات عديدة”، متسائلا “من الذي يقف وراء ادخال هذه المادة غير صالحة للاستهلاك دون حسيب أو رقيب وعدم اتخاذ أي اجراءات رادعة من قبل الجهات ذات العلاقة بحق المخالفين الذين يسعون الى زيادة جني ارباحهم على حساب وصحة المواطنين”.

ودعا عبيدات المواطنين الى “التأني في عمليات الشراء وخاصة عند شرائهم للخضار والفواكه والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك”.

كما دعا “المواطنين الاتصال على حماية المستهلك أو على الجهات الرقابية ذات العلاقة للابلاغ عن أي اسواق أو محلات تبيع اصناف غير صالة للاستهلاك حتى يتم اتخاذ اجراءات رادعة بحق المخالفين”.

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