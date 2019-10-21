الرئيسية | محليات كناكرية يتجنب الحديث عن زيادة رواتب الموظفين

وطنا اليوم-عمان:تجنب وزير المالية عز الدين كناكرية الحديث عن الزيادات المقترحة للموظفين مطلع العام المقبل.

وقال كناكرية خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، إن الحكومة "بصدد التحضير لموازنة العام 2020 وتتضمن الإيرادات والنفقات، وهي تعد وفق الأولويات ومصادر التمويل والعجز المحدد"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة العلاوات من ضمنها.

وكشف كناكرية أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان للنظر في القضايا العالقة في الجمارك والضريبة والأموال العامة والأراضي.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجان للنظر في القضايا العالقة في الجمارك والضريبة والأموال العامة والأراضي، وفق ما أعلنه وزير المالية عزالدين كناكرية اليوم الأحد.

وكشف كناكرية خلال جلسة نقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني، عن موافقة الحكومة على إعفاء الشقق أقل من 150 مترا مهما كان عدد مرات البيع، مشيرًا إلى أن البيانات الحكومية أظهرت تحسنا بالنشاط العقاري.

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