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هل سيتم تخفيض أسعار الكهرباء في الأردن لدعم الاقتصاد
وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اليوم الأحد، تخفيض غرامة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي لتصبح دينارين.
وقالت الوزيرة خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني " خفضنا كلف القطاع الصناعي المتوسط والصغير 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة".
وتحدثت زواتي عن أسعار تفضيلية للاستهلاك الإضافي بـ 75 فلسا لكل كيلو واط / ساعة، إضافة لحوافز الطاقة لجميع القطاعات وليست للصناعية فقط.
وقالت الوزيرة زواتي" لأول مرة في الأردن سنقوم بمنح حافز على نمو الأعمال والإنتاج".
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