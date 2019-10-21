الرئيسية | محليات هل سيتم تخفيض أسعار الكهرباء في الأردن لدعم الاقتصاد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة الطاقة هالة زواتي، اليوم الأحد، تخفيض غرامة الحمل الأقصى للقطاع الزراعي لتصبح دينارين. وقالت الوزيرة خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني " خفضنا كلف القطاع الصناعي المتوسط والصغير 10 فلسات لكل كيلو واط/ ساعة". وتحدثت زواتي عن أسعار تفضيلية للاستهلاك الإضافي بـ 75 فلسا لكل كيلو واط / ساعة، إضافة لحوافز الطاقة لجميع القطاعات وليست للصناعية فقط. وقالت الوزيرة زواتي" لأول مرة في الأردن سنقوم بمنح حافز على نمو الأعمال والإنتاج".

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