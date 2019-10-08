الرئيسية | محليات الرزاز يعيد تصريح 2019: موازنة 2020 مختلفة

وطنا اليوم-عمان:أعاد رئيس الوزراء عمر الرزاز، تصريحه الشهير عن موازنة 2019، عند حديثه اليوم الأحد، عن موازنة العام المقبل بأنها ستعد بطريقة مختلفة.

وقال الرزاز خلال إطلاق حزمة الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد: موازنة 2020 سنتطرق لها بطريقة مختلفة كليا أولا في جانب الشراكة الحقيقة مع مجلس الأمة وفعلا هناك لجان على مستوى عال من التخصصية والفهم للتحديات المالية والفرص.

وأضاف: وأيضا سنضع هذه أرقام الموازنة في متناول كل مواطن حتى يعرف إيرادات الحكومة من أين تأتي وأين ستذهب بالتفصيل الممل.

يُذكر أن الرزاز وصف موازنة عام 2019 بأنها غير تقليدية، فيما أعلنت الحكومة بعد ذلك غير مرة أن الموازنة تعاني من اختلالات.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأحد،حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وقال الرزاز، إن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وتأتي الحزمة التحفيزية استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف من البطالة التي تواصل ارتفاعها في المجتمع الأردني رغم السياسيات والاجراءات الحكومية .

وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن هاجس جلالة الملك الأول كان وما يزال المستوى المعيشي للمواطن، مشيرًا إلى أن حكومته ستتطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة وسنضع أرقامها في يد كل مواطن.

وشدد على أن محور تحسين المستوى المعيشي للمواطن يتطلب حلول جذرية.

وأوضح أن محاور النقاش الأربعة اليوم هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، الإصلاح الإداري والمالية العامة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، تحسين جودة الخدمات.

كما تحدث عن تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وعكسه على التشغيل، معتبرًا ذلك في غاية الأهمية.

وقال " قبل نهاية العام سنعلن عن برنامج يحقق التأمين الصحي الشامل العام 2023".

وأشار إلى أن أول إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو تحفيز سوق العقار والإسكان، وحالياً القطاع أصيب بشبه شلل.

وأوضح أن ثاني إجراءات محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار هو تحفيز القطاعات الإنتاجية والصادرات والتشغيل، وسنمنح الحوافز لمن يشغل الأردنيين.

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