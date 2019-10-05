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الأحد.. امطار مصحوبة بالرعد بمختلف المناطق
وطنا اليوم-عمان: قالت دائرة الارصاد الجوية، ان الأجواء الاحد تكون غائمة جزئياً إلى غائمة احياناً، ويتوقع بمشيئة الله هطول زخات من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، قد تكون غزيرة احيانا في المناطق الشرقية ومصحوبة بالبرق والرعد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا. تصادم في المفرق
وحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء الاثنين خريفية لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، ووجود فرصة لهطول امطار خفيفة في شمال وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الثلاثاء انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة مع بقاء الاجواء خريفية لطيفة الحرارة في المناطق الجبلية والسهول ومعتدلة في الأغوار والعقبة، وتظهر الغيوم المنخفضة ويحتمل سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان الاحد بين 25 و 15 درجة مئوية وفي المناطق الشمالية 24 و 15 درجة وفي المناطق الجنوبية بين 22 و11 درجة، وفي خليج العقبة بين 33 و22 درجة.
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